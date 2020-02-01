Умерла автор бестселлера «Дети не вернутся»

Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк, автор бестселлера «Дети не вернутся», умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Кларк умерла в городе Нейплс (Флорида, США). Причина ее смерти не называется.

Мэри Хиггинс Кларк — автор более 40 книг в жанре триллер и произведений для детей. «Дети не вернутся» стала одной из популярных книг, переведенных на русский язык. Роман построен на реальных событиях — судебном процессе по обвинению официантки в убийстве детей.

В 2001 году Американская ассоциация детективных писателей учредила награду имени Мери Хиггинс Кларк для писателей, чья творческая манера соответствует ее произведениям.