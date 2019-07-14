Умерла писательница Елена Касьян

Писательница и бард Елена Касьян умерла в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Отмечается, что писательница скончалась в Харькове в 06:50 по местному времени. Как сообщает РИА Новости, несколько лет назад у нее обнаружили рак молочной железы. Касьян перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела...», — говорится в сообщении.

Елена Касьян являлась автором песен, стихов и детских книг. Участвовала в фестивалях и конкурсах авторской песни. Выпустила три поэтических сборника.