Похудевшего на сто килограммов студента перестали узнавать в университете

Житель английского города Манчестер похудел более чем на сто килограммов, придерживаясь той же диеты, что и его мать. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
20-летний студент Манчестерского университета Кайя Тункар (Kaya Tuncar) весил 197 килограммов из-за любви к вредной пище. Вскоре лишний вес сказался на его здоровье: юноша начал страдать от болей в грудной клетке. На тот момент его 46-летняя мать придерживалась сбалансированной диеты и стремительно худела. В августе 2018 года Тункар решил последовать ее примеру и начал правильно питаться.
Всего за 11 месяцев британец похудел до 95 килограммов. По его словам, преподаватели и однокурсники перестали узнавать его и принимали за нового студента. «С лишним весом я чувствовал себя таким несчастным. Я знал, что мама переживает за меня, — рассказывает Тункар. — Благодаря похудению я стал увереннее в себе».
В январе сообщалось, что житель английского города Дарем, графство Дарем, подвергавшийся издевательствам в школе из-за полноты, похудел и стал бодибилдером. Он отказался от привычки тайно кушать и сел на диету из белков и углеводов, которую дополнял ежедневными четырехчасовыми тренировками.