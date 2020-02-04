В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России

Украина постоянно стремится создавать непрерывный информационный шум, «подбрасывая дрова в огонь» в конфликте с Россией. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов, передает РИА Новости.

По словам Морозова, таким образом происходит эскалация всех конфликтов. Позитивную повестку в Киеве предложить не хотят, уверен он.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.

Ранее 4 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Он уточнил, что Киев «думает над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время». При этом он отказался раскрывать детали исков, отметив, что «с той стороны за нами тоже следят».

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