Пенсии шведов оказались под угрозой

Фонд AP1, являющийся частью пенсионной системы Швеции и управляющий средствами в 36 миллиардов долларов, снизил среднесрочный целевой показатель доходности с четырех до трех процентов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу фонда Терезу Иселе.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Падение доходности от инвестиций фонда наблюдалось на фоне мягкой денежно-кредитной политики Риксбанка (Центробанка Швеции). На протяжении пяти лет регулятор держал ключевую ставку на отрицательном уровне, из-за чего депозиты оказались невыгодными. Центробанк поднял показатель до нулевого уровня лишь в декабре 2019 года. Согласно данным AP1, по итогам 2018 года доходность от вложений составила минус 0,7 процента. Информация за 2019 год пока не публиковалась.

Также, по словам Иселе, отвечающий за пенсии шведов фонд несет потери от своих вложений в облигации с фиксированной доходностью. Согласно действующим правилам AP1 должен держать в этих финансовых инструментах пятую часть своих активов. По словам топ-менеджера, в настоящее время условий для адекватной отдачи от инвестиций «просто нет». Помимо этого AP1 опасается активно инвестировать в иностранные фондовые рынки из-за угрозы дальнейшего замедления мировой экономики.

В условиях падения доходности от вложений фонд принял решение о смене инвестиционной стратегии и решил диверсифицировать собственный портфель. Так, AP1 разместил 35 процентов активов в альтернативные инструменты, однако не уточнил, о чем именно идет речь. Обычно под альтернативными инвестициями подразумеваются, например, вложения в хедж-фонды, фьючерсы, инфраструктуру, предметы искусства или коллекционное вино. «Диверсификация риска означает, что вы сможете справиться практически с чем угодно, и мы хорошо диверсифицированы», — заключила Иселе.

В апреле 2019 года стало известно, что AP1 вместе с другими шведскими пенсионными фондами AP3 и AP4 вложился в создание компании Polhem Infra, которая будет специализироваться на инвестициях в инфраструктурные активы.

Ключевая ставка в Швеции была отрицательной в течение пяти лет, пока Риксбанк 19 декабря 2019 года не поднял ее с -0,25 процента до 0. По словам Иселе, повышение ставки — это «шаг в правильном направлении», однако фонд не ждет быстрого улучшения ситуации. По словам Иселе, AP1 имеет «низкие ожидания по доходности большинства классов активов» в ближайшие 10 лет. Однако затем ситуация может выровняться, допустила топ-менеджер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!