Экономика
 
Последние новости
Россия начала производить С-400 для Индии
Раскрыт способ избежать разбивания алкоголя в чемодане при сдаче в аэропорту
Украина анонсировала новые иски против России
Нарощенные волосы спасли женщину от рака груди третьей стадии
В России предложили высаживать из электричек за плохой запах и пение
Россиянка украла более полумиллиона рублей у пенсионеров и инвалидов
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну
Россиянам раскрыли способы избежать рак
Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»
Новости партнеров

Пенсии шведов оказались под угрозой

Перейти в «Мою Ленту»

Фонд AP1, являющийся частью пенсионной системы Швеции и управляющий средствами в 36 миллиардов долларов, снизил среднесрочный целевой показатель доходности с четырех до трех процентов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу фонда Терезу Иселе.

Падение доходности от инвестиций фонда наблюдалось на фоне мягкой денежно-кредитной политики Риксбанка (Центробанка Швеции). На протяжении пяти лет регулятор держал ключевую ставку на отрицательном уровне, из-за чего депозиты оказались невыгодными. Центробанк поднял показатель до нулевого уровня лишь в декабре 2019 года. Согласно данным AP1, по итогам 2018 года доходность от вложений составила минус 0,7 процента. Информация за 2019 год пока не публиковалась.

Также, по словам Иселе, отвечающий за пенсии шведов фонд несет потери от своих вложений в облигации с фиксированной доходностью. Согласно действующим правилам AP1 должен держать в этих финансовых инструментах пятую часть своих активов. По словам топ-менеджера, в настоящее время условий для адекватной отдачи от инвестиций «просто нет». Помимо этого AP1 опасается активно инвестировать в иностранные фондовые рынки из-за угрозы дальнейшего замедления мировой экономики.

В условиях падения доходности от вложений фонд принял решение о смене инвестиционной стратегии и решил диверсифицировать собственный портфель. Так, AP1 разместил 35 процентов активов в альтернативные инструменты, однако не уточнил, о чем именно идет речь. Обычно под альтернативными инвестициями подразумеваются, например, вложения в хедж-фонды, фьючерсы, инфраструктуру, предметы искусства или коллекционное вино. «Диверсификация риска означает, что вы сможете справиться практически с чем угодно, и мы хорошо диверсифицированы», — заключила Иселе.

В апреле 2019 года стало известно, что AP1 вместе с другими шведскими пенсионными фондами AP3 и AP4 вложился в создание компании Polhem Infra, которая будет специализироваться на инвестициях в инфраструктурные активы.

Ключевая ставка в Швеции была отрицательной в течение пяти лет, пока Риксбанк 19 декабря 2019 года не поднял ее с -0,25 процента до 0. По словам Иселе, повышение ставки — это «шаг в правильном направлении», однако фонд не ждет быстрого улучшения ситуации. По словам Иселе, AP1 имеет «низкие ожидания по доходности большинства классов активов» в ближайшие 10 лет. Однако затем ситуация может выровняться, допустила топ-менеджер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Millennial Swede Explains Her Revamp of a $36 Billion
Пенсии европейцев оказались под угрозой
Шведская экономика внезапно упала
Другие материалы рубрики
Экономика00:03 3 февраля

«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»

Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
00:21Сегодня

Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса

23:00 3 февраля

Россиян предостерегли от товаров «по акции»

22:00 3 февраля

Россиянам рассказали о распространении коронавируса через продукты

Экономика00:02 1 февраля

Финансовый монстр

Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить
20:58 3 февраля

Рубль ослабнет

20:37 3 февраля

Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

20:20 3 февраля

Нефть рекордно подешевела

Экономика10:14 3 февраля

Железом золото добывается

Чем живет российский лом и почему отрасль не поддерживает идею введения биржевых торгов?
20:06 3 февраля

Экономика Казахстана ушла в застой

08:0229 января

Названа лучшая томатная паста

19:24 3 февраля

Названо число готовых бросить работу россиян

Россия
Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Чиновник захотел платить замам за думы о хорошей жизни россиян
Китайский коронавирус добрался до России
Россиян эвакуируют из Китая, отменяют рейсы и закрывают границу
В России назвали число контактировавших с потенциальными носителями коронавируса
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Эрдоган напомнил об «аннексии» Крыма Россией
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Новый коронавирус стал смертельнее атипичной пневмонии
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Посол рассказал о нарушениях закона при поездке погибших журналистов в ЦАР
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский поручил СБУ расследовать деятельность противников Эрдогана на Украине
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
В соцсетях офиса Зеленского имя Эрдогана трижды написали с ошибкой
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории. Шауляй, июль 1941 года. «Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
В Раде уличили Netflix в российской пропаганде
Все материалы
Экономика
«Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Финансовый монстр
Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить
Россияне накопили долгов перед банками
Железом золото добывается
Чем живет российский лом и почему отрасль не поддерживает идею введения биржевых торгов?
Подсчитана доля желающих покинуть Россию
Все материалы
Силовые структуры
Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск
Темные времена
 
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названы версии обрушения кафе в российском городе
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Названо истинное число зараженных смертельным коронавирусом
«Прогноз неутешительный»
 
Раскрыта правда о продвинутых технологиях древних людей
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Раскрыта скорость 6G
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Пересмотрена история раннего человечества
Все материалы
Спорт
Уснувший на Супербоуле фанат разошелся на мемы
Харольд Коннолли и Ольга Фикотова«Давай напишем президенту»
Олимпийская чемпионка улетела в США ради любви. Родная страна отказалась от нее
У трехкратного чемпиона мира из России нашли допинг
Забит Магомедшарипов (в центре) после боя с Келвином Каттаром«Для нас пределов нет»
Легендарные бойцы и миллионы фанатов. Как UFC покорил Россию
Адвокат напавшего на росгвардейца боксера рассказал свою версию случившегося
Капкан для «лис»
Битва «Лестера» и «Челси» за Лигу чемпионов, новая испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Олимпийская чемпионка посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Все материалы
Культура
Умер автор памятника самому известному российскому вору в законе
Ди ЭнджелоВуду жить
Сакральное и сексуальное: как 20 лет назад один альбом навсегда изменил черную музыку
В сеть слили признание Эмбер Херд об избиении Джонни Деппа
Среди официальных претендентов на «Евровидение» оказались Little Big и Гагарина
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
Вышел трейлер сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи»
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев увидел скрытый смысл в новом коде свердловского региона 666
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Рекламу со звездой «Игры престолов» назвали самым расстраивающим роликом
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Шакира подвигала языком на камеру и стала мемом
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Популярная российская ведущая раскрыла изнанку телевидения
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон одержала новую победу над Меган Маркл
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Джиджи Хадид снялась топлес для журнала Vogue
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
Раскрыт способ борьбы Кейт Миддлтон с задирающим юбку ветром
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Все материалы
Путешествия
Объяснена причина отказа в посадке в Москве немецкому самолету из Китая
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за коронавируса
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Китай
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами
Все материалы
Из жизни
Псы почуяли раковую опухоль хозяйки и спасли ее жизнь
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
В Китае заживо закопали кошку пострадавшего от коронавируса
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Полиция приехала вместо скорой помощи и арестовала подростка с эпилепсией
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Верующие ринулись за освященным маслом и затоптали десятки человек
Все материалы
Объявлены все цены на новый кроссовер Kia Seltos
Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
«День сурка» от Jeep, погоня в духе «Форсажа» от Porsche и вдохновляющий ролик от Kia
Hyundai показала внешность новой Creta
Месяц живем с новой Mazda3: часть 1
Длительный тест «матрешки» нового поколения: первые впечатления от хэтчбека за 1,8 млн рублей
«АвтоВАЗ» начал собирать Lada Largus с новым дизайном
Самая дорогая BMW в России
Видео: BMW M760Li за 14 миллионов рублей, которая завтракает спорткарами
Mercedes-Benz выпустит 32 новинки за два года
Все материалы
Дом
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Германии появится первый город без отходов
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Россиянин построил в Черном море мобильный остров из металла
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россиянам объяснили необходимость штрафов за шум ночью
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы