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В сети разоблачили формирующих рекомендации для пользователей экспертов

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Пользователи соцсетей раскритиковали экспертов «ВКонтакте», которые занимаются подбором контента для тематических лент. Пользовательница Twitter с ником Иккикот опубликовала несколько постов, в которых пожаловалась на недоработки системы и разоблачила некомпетентность сообщества, за что была поддержана другими пользователями сети.

Иккикот иллюстратор и выяснила, как работают арт-эксперты, оценивающие материалы, которые попадают в качестве рекомендованного в категорию «арт». Эксперты «ВКонтакте» — это официально созданная соцсетью структура, куда может попасть любой желающий, подписанный на несколько тематических пабликов. Иккикот попала в состав экспертной группы и получила доступ к чату, в котором они общаются.

В правилах работы сообщества указано, что необходимо быть максимально объективным и оценивать публикацию, а не ее автора. Однако, по наблюдению иллюстраторки, в реальности эти нормы не соблюдаются. В скриншотах из чата экспертов, которые она также выложила в Twitter, многие признаются, что не разбираются в искусстве и оценивают чужие работы субъективно.

При этом, если один эксперт не соглашается с мнением других и считает какую-либо работу несправедливо оцененной, он предлагает обсудить объективность рейтинга в чате, что, по выражению Иккикот, в итоге превращается в «цирк». Девушке показалось несправедливым, что открыто признающие собственную некомпетентность люди могут «вершить судьбу» чужого творчества, ведь именно от их оценок зависит, попадут ли чьи-то работы в раздел «Рекомендации».

В комментариях к посту многие посчитали такой метод некорректным. «Творчество — это не то, что можно оценить по баллами и пунктам. Нужно не забывать про индивидуальность творческих людей», — написала @exorisinka. А HerbstRegen назвал идею этическим провалом.

«ВКонтакте» запустила тематические ленты — отдельные вкладки в разделе «Рекомендации», где собирают лучшие посты на различные темы, в конце 2019 года. Материалы для них отбирают эксперты и нейросеть.

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