Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей. Об этом представители компании заявили в ходе конференции VK Content Day.

«Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк», — отмечается в заявлении соцсети. Опцию планируется ввести в начале 2020 года.

На конференции также было объявлено о том, что компания намерена запустить тематические ленты и новый способ монетизации VK Donut. Кроме того, соцсеть пересмотрит алгоритм работы умной ленты так, чтобы новый контент не всегда получал преимущество перед теми материалами, которые высоко оценило «ядро аудитории».

Ранее в ноябре «ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях. Алгоритм соцсети будет определять оскорбительные слова, после чего автору сообщения порекомендуют отказаться от обидной реплики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!