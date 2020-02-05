Объявленного в розыск экс-министра Украины нашли в Крыму

Объявленного в розыск экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника нашли в Крыму. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «Крым. Реалии».

Политика заметили 5 февраля возле здания налоговой службы в Симферополе. Журналисты не смогли связаться с Табачником, поскольку его украинские номера не работают.

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Табачник был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы, депутатом Верховной Рады от Партии регионов, министром образования и науки при президенте Викторе Януковиче. В 2014 году он был включен в санкционный список Евросоюза, а в 2015-м Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Ему инкриминировали хищение государственного имущества в особо крупном размере. В том же году сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.

В конце 2013-го — начале 2014 года на Украине проходили массовые акции протеста, которые привели к смене власти. Янукович бежал в Россию, на родине против него возбудили уголовные дела и в 2019-м заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума. Украина и страны Запада считают это незаконным.

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