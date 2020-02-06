Раскрыта тайна древних предшественников майя

Ученые Гейдельбергского университета в Германии обнаружили в сети пещер рядом с мексиканским городом Тулум древний скелет 30-летней женщины. Находка раскрывает тайну о предшественниках майя, которые, как оказалось, принадлежали двум различным группам. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи обнаружили древние человеческие останки, которые сохранились на 30 процентов, в пещере Чан Хол. Они обозначены как Chan Hol 3. Результаты датирования показали, что женщина жила не менее 9900 лет назад. Особенности ее черепа соответствуют тем, что были выявлены у трех других черепов из пещер Тулума. Например, у нее был кариес, что указывает на диету, богатую сахаром.

Ученые считают, что характеристики черепа предполагают существование двух морфологически различных групп людей, живших в Мексике отдельно друг от друга во время перехода от плейстоцена к голоцену. Либо эти группы изначально прибыли на полуостров Юкатан, либо небольшое число поселенцев начали жить изолированно друг от друга, из-за чего черепа у них развили специфические особенности.

Известно, что люди живут на полуострове Юкатан в Мексике начиная с позднего плейстоцена (126-11,7 тысячи лет назад). Археологи обнаружили девять хорошо сохранившихся человеческих скелетов, которые принадлежали этим ранним поселенцам.

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