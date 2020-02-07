Борьба полицейских с брыкающейся туристкой в бикини попала на видео

Неизвестная туристка была арестована полицейскими на Мальдивах за откровенный внешний вид. Борьба между ними в процессе задержания попала на видео, запись опубликовало Independent.

На размещенных в сети кадрах видно, как трое сотрудников правоохранительных органов удерживают брыкающуюся женщину в бикини, в то время как еще один пытается накрыть ее пляжным полотенцем. «Вы сексуально домогаетесь до меня!» — кричит она.

Как уточняет издание, инцидент произошел на некурортном острове Мафуши, на одном из пляжей которого запрещено появляться без одежды. Кроме того, известно, что комиссар полиции Мальдивских островов Мохамед Хамид (Mohamed Hameed) публично принес туристке извинения за произошедшее и пообещал работать над повышением профессионализма своих служащих.

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