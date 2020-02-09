Житель США запланировал убить Трампа ножом

Житель штата Флорида, США, запланировал убить американского президента Дональда Трампа ножом, о чем сам заявил сотрудникам охраны Белого дома, передает The Washington Post.

25-летнего Роджера Хедгпета (Roger Hedgpeth) задержали возле Белого дома в субботу, 8 февраля. Его арестовали после того, как он рассказал агентам Секретной службы США, что пришел убить президента. «У меня есть нож, чтобы сделать это», — сообщил он. У мужчины обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.

По словам полиции, Хедгпета взяли под стражу, а также конфисковали его автомобиль. Жителя Флориды отправили на психиатрическую экспертизу. О мотивах поступка ничего не сообщается.

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