Трамп объяснил увольнение давшего против него показания специалиста по Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение специалиста по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана, который дал против него показания по делу об импичменте, в своем Twitter-аккаунте.
По словам американского лидера, он никогда не разговаривал и не встречался с советником. «Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "совершенных" звонков», — написал он.
Начальник Виндмана публично заявлял о том, что у того проблемы с принятием решений, исполнением обязанностей и утечкой информации, заявил президент. «Другими словами — вон!», — заключил Трамп.
Ранее Дональд Трамп уволил двух человек, которые давали против него показания по делу об импичменте. Вторым из них стал американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд. Он и Виндман выступали в палате представителей Конгресса США, что в итоге позволило контролирующим ее демократам выдвинуть главе государства обвинения.
Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.
5 февраля сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом не набралось необходимых для импичмента президента голосов.