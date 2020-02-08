Трамп обвинил разорвавшую его речь сторонницу импичмента в нарушении закона

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера нижней палаты Конгресса и сторонницу импичмента Нэнси Пелоси, разорвавшую текст его речи, в нарушении закона. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает The Hill.

«То, что она сделала, — незаконно. Она совершила преступление», — заключил американский лидер, добавив, что считает поступок политика ужасным. По его мнению, таким образом спикер выразила неуважение ко всей стране.

Трамп объяснил, что речь президента — это официальный документ, в связи с чем уничтожать его нельзя. При этом юристы отмечают, что Пелоси не совершала никакого преступления, так как разорвала не оригинал текста речи, а всего лишь копию. Отмечается, что закон не запрещает это делать.

Накануне американский лидер высмеял конгрессвумен, опубликовав видео в своем Twitter. Ролик, подписанный «сильные истории американцев, которые разорвала Пелоси», рассказывает о достижениях правительства США в социальной сфере. Среди них — помощь больным детям, гранты на обучение, поддержка героев войны.

Запись Трампа стала ответом на поступок Пелоси, разорвавшей его речь с ежегодным обращением «О положении страны» в Конгрессе США 5 февраля. Комментируя произошедшее журналистам, спикер заявила, что это было «обходительно, учитывая имеющиеся альтернативы».

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, Пелоси выступила одним из главных ее сторонников.

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