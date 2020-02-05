Сторонник импичмента Трампа разорвала его речь из-за непожатой руки

Спикер Палаты представителей от штата Калифорния, один из сторонников импичмента президента США Дональда Трампа Нэнси Пелоси после его выступления демонстративно разорвала текст речи, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время выступления Трампа с ежегодным обращением «О положении страны» в Конгрессе США. Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала речи. В этот момент спикер протянула президенту руку, однако она осталась не пожатой, а президент развернулся и занял свое место на трибуне.

Как только Трамп закончил говорить, она взяла со стола бумаги и разорвала их. Комментируя произошедшее журналистам, Пелоси заявила, что это было «обходительно, учитывая имеющиеся альтернативы».

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, где Пелоси выступила одним из главных сторонников. 18 декабря нижняя палата утвердила две статьи обвинения против президента — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. 15 января стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.

Демократы намерены доказать, что американский президент оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



