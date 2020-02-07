Трамп высмеял разорвавшую его речь сторонницу импичмента

@realDonaldTrump / Twitter

Американский президент Дональд Трамп высмеял спикера нижней палаты Конгресса и сторонницу импичмента Нэнси Пелоси, опубликовав видео в своем Twitter.

Ролик, подписанный «сильные истории американцев, которые разорвала Пелоси», рассказывает о достижениях правительства США в социальной сфере. Среди них — помощь больным детям, гранты на обучение, поддержка героев войны.

Запись Трампа стала ответом на поступок Пелоси, разорвавшей его речь с ежегодным обращением «О положении страны» в Конгрессе США 5 февраля. Комментируя произошедшее журналистам, спикер заявила, что это было «обходительно, учитывая имеющиеся альтернативы».

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, Пелоси выступила одним из главных ее сторонников.

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