Живущие в России китайцы обиделись на шарахающихся от них местных

Живущие долгое время в России китайцы обиделись на местных, шарахающихся от них из-за информации о смертельном коронавирусе. Рассказы некоторых из них приводит «Фонтанка».

Одним из пожаловавшихся на такое поведение оказался торговец из Санкт-Петербурга. «Конечно, на улицах на нас часто озираются. Хотя непонятно почему: мы ведь живем в России уже долгие годы. Я понимаю, если бы мы приехали недавно. Не очень приятно», — высказался он.

Еще один молодой человек по имени Ся Юй, приехавший на учебу в СПбГУ, рассказал о подозрительных взглядах, которые на него бросали попутчики в поезде из Москвы в Петербург. «Когда я шел по проходу в поезде, заметил, что одна девушка нахмурила брови и прикрыла нос и рот рукой. То же самое происходит и в общественном транспорте», — вспомнил Юй. Он также признался, что иногда обманывает местных жителей, говоря, что он японец.

Другая студентка, прибывшая из Пекина в Россию четыре года назад, посетовала на то, что постоянно видит страх в глазах прохожих. Кроме того, девушка отметила, что ей внезапно стали приходить сообщения от друзей с вопросами о ее самочувствии, хотя она давно не посещала Китай.

Материалы по теме «Я здесь, и мне отсюда не уехать» Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом

Сотрудник петербургского ресторана «ЮСад» Цжао Цинг-Сун тоже заметил перемены в отношении россиян к его соотечественникам. «По моим ощущениям, в целом из-за коронавируса местные стали относиться к нам хуже. Я был с друзьями на Сенном рынке, мимо проходило человек пять-шесть русских. Они увидели нас, закричали: "Китайцы!", закрыли руками носы и как побежали!» — рассказал он.

Его коллега из заведения на Васильевском острове, в свою очередь, вспомнил, как однажды пришел в МФЦ с начальством. По словам мужчины, все находившиеся в помещении тут же начали шарахаться при виде китайцев.

Ранее в феврале стало известно, что гиды московских туристических фирм, работающих с китайскими туристами, начали увольняться с работы. Они пытаются получить кратковременный отпуск, саботируют рабочий процесс или пишут заявление об уходе, так как боятся заразиться.

По информации на 10 февраля, число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось на 97 и составило в общей сложности 908 человек.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!