Испугавшиеся китайцев с коронавирусом москвичи начали увольняться с работы

Гиды московских туристических фирм, работающих с китайскими туристами, начали увольняться с работы на фоне распространения смертельного коронавируса. Об этом МОСЛЕНТЕ рассказали сами столичные гиды во вторник, 4 февраля.

По словам одного из собеседников издания, в настоящее время многие гиды, вынужденные работать с туристами из Китая, пытаются получить кратковременный отпуск, саботируют рабочий процесс или пишут заявление об уходе, так как боятся заразиться. «Мне жена весь мозг съела с этими китайцами. И сам помрешь, и нас угробишь. Мне ничего не оставалось, как уйти с работы», — поделился он.

Другая собеседница МОСЛЕНТЫ также заявила, что опасается подхватить опасный вирус, сопровождая китайских туристов. «Количество погибших от коронавируса растет каждый день, я не хочу быть одной из них!» — подчеркнула она.

Ранее в феврале московский гид рассказала о горожанах, шарахающихся при виде туристов из Китая. По ее словам, жители столицы также советовали китайцам поскорее покинуть Россию.

По данным на 4 февраля, коронавирусом заразились более 20,6 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. 427 заболевших умерли, а 697 — вылечились от инфекции. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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