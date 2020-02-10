В МЧС прокомментировали сообщения о скачке радиации в Москве

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве прокомментировала сообщения о скачке радиации на юго-востоке города. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что, по данным предприятия «Радон», радиационный фон в столице не превышает норму.

О скачке радиации на юго-востоке города сообщалось ранее, 9 февраля. Муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов опубликовал видео, снятое рабочими «Радона» утром 7 февраля. В ролике показан датчик измерения радиационного фона, который, как отметил Власов, показывает 60-кратное превышение нормы радиации.

В январе мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Также он пообещал постоянно мониторить состояние окружающей среды в период строительных работ.

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