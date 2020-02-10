Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Центра защиты и поддержки бизнеса, который был создан в начале месяца по его поручению на базе Центра управления регионом. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 10 февраля.

Как рассказала министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова, за семь дней работы центра уже поступило 463 обращения.

«В основном это вопросы малого бизнеса — открытие магазинов, предприятий. (...) Мы соединяем заявителя со специалистом, который проводит консультацию, или перезваниваем в течение часа», — утончила она.

Ранее в понедельник губернатору был представлен отчет о работе Центра управления регионом за неделю. Он поручил министрам и отраслевым командам опираться в своей работе на показатели ЦУР.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных. Ранее Воробьев положительно оценил его работу, и призвал развивать систему эффективной работы с обращениями граждан.