Воробьев дал поручение по работе с показателями Центра управления регионом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министрам региона и отраслевым командам опираться в своей работе на показатели Центра управления регионом (ЦУР). Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 10 февраля.

По его словам, все должны четко понимать, как работать с системой. Также он объявил, что в ходе совещаний с членами правительства будут заслушиваться доклады по данным ЦУР.

Так, министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар, опираясь на показатели ЦУР, заявил об увеличении числа жалоб на состояние дорог и медицинское обслуживание.

В январе прошлого года работу Центра управления регионом высоко оценила японская делегация.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных. Ранее воробьев поручил муниципальным властям качественней реагировать на обращения граждан.