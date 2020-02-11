Новый самолет «Аэрофлота» получит имя советского дипломата

Новый самолет авиакомпании «Аэрофлот» получит имя советского дипломата, посла Анатолия Добрынина. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня нам сообщило руководство "Аэрофлота", что в ответ на нашу просьбу один из самолетов, который вступит в строй летом, получит имя Анатолия Добрынина», — сказал он.

Воздушное судно, названное в честь советского дипломата, вступит в строй летом.

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году при Никите Хрущеве и провел в Вашингтоне почти четверть века. Он работал с шестью американскими президентами — Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.