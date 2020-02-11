Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл подробности их 12-дневного брака

Продюсер Джон Питерс, бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон, раскрыл подробности их 12-дневного брака. Об этом сообщает Page Six.

По словам кинематографиста, артистка сама написала ему и предложила заключить брак. Питерс, который на тот момент был помолвлен с другой женщиной, моментально согласился, так как женитьба на Андерсон была для него «своего рода мечтой».

«Я бросил все ради Пэм. У нее было почти 200 тысяч долларов долгов, которые она не могла погасить, поэтому я оплатил их. И вот благодарность, которую я получаю. Нет большего дурака, чем старый дурак», — рассказал он. Продюсер также добавил, что полностью обновил гардероб артистки.

Отмечается, что Питерс бросил жену по смс. В нем он признался, что в свои 74 года желает «простой и спокойной жизни, а не международной любовной интрижки».

О тайном замужестве актрисы стало известно 21 января. Закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу. Знаменитости, которые встречались в середине 80-х годов, воссоединились несколько месяцев назад и держали свои отношения в секрете.

Уже в начале февраля в СМИ появились сообщения о том, что пара рассталась. Андерсон объяснила, что они с Питерсом намерены взять перерыв и оценить, что хотят от жизни и друг от друга.

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