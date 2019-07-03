Памела Андерсон предоставила доказательства насилия со стороны экс-возлюбленного

Актриса Памела Андерсон предоставила доказательства рукоприкладства со стороны ее бывшего возлюбленного Адиля Рами. Об этом сообщает Fox News.

Звезда опубликовала фотографии и видео из госпиталя шестимесячной давности. На них видно, как врач оборачивает бинты вокруг ее кисти. Знаменитость утверждает, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью после ссоры с экс-бойфрендом. Ролик опубликован в аккаунте артистки на Vimeo.

«Он сжимал мои руки, особенно правую, пока не случился перелом. Мне потребовалось полгода, чтобы пойти к врачу. Я сказала, что это похоже на артрит. Я не могла сказать доктору, что он причинил мне боль, хотя я призналась его сестре и представителю его футбольного клуба», — поделилась Андерсон. Она вспомнила ответ сестры Рами, которая посоветовала ей быть терпеливой.

Актриса выразила мнение, что самые ревнивые люди обычно самые неверные. Ранее она обвинила бывшего возлюбленного в том, что тот изменял ей и вел двойную жизнь, однако футболист это отрицает. Несколько дней назад он опубликовал пост в Instagram, в котором назвал слова Андерсон ложью, и заявил, что слишком уважает женщин, чтобы поднимать на них руку.

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