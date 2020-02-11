Президент Татарстана объявил о дополнительной выплате к 75-летию Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о дополнительной выплате участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда к 75-летию Победы. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики во вторник, 11 февраля.

По 25 тысяч рублей выделят участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат еще по пять тысяч рублей.

В январе президент России Владимир Путин объявил, что

ветераны Великой Отечественной и все приравненные к ним категории граждан получат к 9 Мая по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч. Позже уточнялось, что на эти цели потребуется 60 миллиардов рублей.

2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В честь даты ветеранам вручат юбилейные медали.

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