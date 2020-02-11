Филиппины расторгли военное соглашение с США

Филиппины расторгли военное «Соглашение о посещении войск» с США. Об этом сообщает The Guardian.
«Мы укрепим нашу оборону и не будем полагаться на какую-нибудь другую страну», — отметил президент Филиппин Родриго Дутерте. Поводом для такого решения стал отказ американцами в визе сенатору и близкому соратнику президента Рональду дела Росе, который ранее отвечал за проведение антинаркотической кампании.
Сообщается, что Филиппины 11 февраля вручат посольству США уведомление о прекращении договора, соглашение станет недействительным спустя 180 дней. Филиппины официально уведомили США о прекращении действия Соглашения о посещении войск между Манилой и Вашингтоном.
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах. Так, на его основании проводились ежегодные военные учения Баликатан («Плечом к плечу»).
При этом между странами продолжает действовать «Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами», который был подписан 30 августа 1951 года и обязывает страны оказывать взаимную поддержку в случае угрозы со стороны третьих государств. Кроме того, остается в силе «Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве» от 2014 года.