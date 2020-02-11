США снова обеспокоились российскими спутниками

Вашингтон сообщил Москве о своей обеспокоенности в связи с потенциально опасными маневрами российских спутников рядом с находящимся на орбите американским спутником-разведчиком. Об этом пишет Time.

В публикации сказано, что в январе два российских спутника, названных как «Космос 2542» и «Космос 2543» снова оказались недалеко от американского, обозначенного как USA-245 и известным американским экспертам под названием КН-11. Этот аппарат входит в состав разведывательной группы под кодовым названием Keyhole/CHRYSTAL, которая состоит из четырех спутников, способных наблюдать за поверхностью Земли.

По словам главы командования Космическими силами США Джона Рэймонда, подобные действия российских спутников являются необычными и тревожными. «Потенциально, в космосе может возникнуть опасная ситуация», — заявил он.

В статье также сказано, что это стало первым случаем, когда американские военные публично указали на непосредственную угрозу своему аппарату в космосе. В связи с этим, считает Рэймонд, необходимо мобилизировать Космические силы против предполагаемых угроз, поскольку другие страны, в особенности Россия и Китай, становятся все более изощренными в создании космического оружия.

Ранее главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в американских спутников. По его мнению, страны Запада подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты. Однако американские специалисты не смогли назвать функции, которые выполняет российский спутник.

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