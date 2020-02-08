Россия ответила на обвинение в преследовании спутников США

Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на обвинение США в преследовании Россией американских спутников. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, поведение России в космосе нельзя назвать агрессивным. Российский спутник, который в Вашингтоне сочли спутником-инспектором, для наблюдения за американским разведывательным аппаратом, на самом деле — гражданский спутник, который выполнял свои функции, предназначенные для собственной корректировки, заверил парламентарий.

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Он подчеркнул, что США опасаются действий, которые государство не может предсказать, что приводит к «волне пиара» ради выделения другими странами денег на космические и военные программы Соединенных Штатов. По мнению Чепы, бюджет американского военно-промышленного комплекса «и без того раздутый».

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Москва выступает за демилитаризацию космоса, в то время как у США и НАТО есть программа «звездных войн». «При этом, конечно, российские спутники могут фиксировать какие-либо элементы американской военной инфраструктуры, и это выводит американцев на чистую воду», — подчеркнул депутат, добавив, что заявление американского генерала стоит рассматривать как раскрытие собственных неблаговидных намерений.

Ранее в феврале командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что страны Запада подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты. При этом американские специалисты не смогли определить, какие функции выполняет российский спутник, и оказать противодействие.

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