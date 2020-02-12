Российская библиотекарша задолжала десятки тысяч рублей за скачивание книг

Библиотекарша из деревни Шаква в Пермском крае задолжала десятки тысяч рублей за скачивание книг для посетителей. Материал о Вере Савиной опубликовала «Новая газета».

Савина рассказала, что интернет в библиотеку провели в декабре 2014 года. Сначала власти оплачивали безлимитный интернет, который обходился в две тысячи рублей. Однако затем решили сократить трафик до 100 мегабайт в месяц и оплачивали счет в 300 рублей. Уже в сентябре 2015 года библиотека превысила лимит на 80 тысяч рублей, посетители истратили 30 гигабайт интернета. Савина скачивала для людей всю необходимую им литературу, из-за чего женщину вызвали «на ковер». Также в связи с долгом в деревенской библиотеке отключили интернет.

Библиотекарша отказалась оплачивать счет, и руководство подало на нее иск в суд. Савина сказала, что ее оклад составляет «три с чем-то» тысячи рублей, поэтому для погашения долга она устроилась на вторую работу — кочегаром в местный Дом культуры. Там ей платят 6,8 тысячи рублей. По словам Савиной, она до сих пор выплачивает долг, его остаток — 42,6 тысячи рублей. В конце января этого года ей пришло уведомление, что оплатить всю сумму она обязана до 1 апреля.

Журналисты газеты направили провайдеру интернета просьбу простить долг библиотекарше.

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