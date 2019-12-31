Российский бизнесмен задолжал работникам миллионы и попытался улететь в Дубай

Петербургские полицейские остановили в аэропорту Пулково генерального директора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который не выплатил зарплаты 500 сотрудникам супермаркетов Spar и «7Я» и пытался улететь в Дубай, сообщает «Фонтанка».

У полиции не было формальных оснований задерживать мужчину, однако они попросили его проехать в отделение. Бизнесмен задолжал работникам более 10 миллионов рублей. Издание пишет, что полицейские подсчитали примерные траты Абдуллаева на отдыхе и посоветовали потратить эти средства на возвращение части долгов по зарплатам. В противном случае разорившемуся предпринимателю пригрозили уголовным делом.

30 декабря несколько сотен человек пришли к торговому центру «Дунай» за заработанными деньгами и ждали полдня. Издание 78.ru писало, что они получили СМС о готовящейся выплате за последние два месяца работы, но в последний момент менеджеры перестали отвечать на звонки. К вечеру в ТЦ приехали сотрудники МВД и ОМОН, некоторые собравшиеся написали заявления в полицию и прокуратуру.

Ретейлер «Интерторг» владеет торговыми сетями Spar, «7Я» и «Идея». 20 декабря в компании объявили, что из-за долгов магазины в Санкт-Петербурге закрываются. Многие работники жаловались на невыплату зарплат и принуждение к увольнению по собственному желанию. С начала 2019 года «Интерторг» выступает ответчиком по 207 арбитражным делам на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей.

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