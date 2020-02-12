Мужчина выиграл в лотерею сто тысяч долларов и выбросил билет в мусорное ведро

Житель американского города Ньюберри, штат Южная Каролина, выиграл в лотерею сто тысяч долларов (6,4 миллиона рублей) и едва не лишился приза из-за невнимательности. Об этом сообщает UPI.

24 января американец, пожелавший сохранить анонимность, купил на заправке лотерейный билет Palmetto Cash 5. На следующий день он проверил итоги розыгрыша и решил, что проиграл. «Я по ошибке посмотрел на выигрышную комбинацию другого дня», — пояснил невнимательный мужчина. Затем он выбросил билет в мусорное ведро.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Игрок утверждает, что он выпил кофе, еще раз проверил результаты игры и осознал свою ошибку. Он достал лотерейный билет из мусорного бака и убедился, что комбинация чисел 9-15-25-27-30 действительно принесла крупный джекпот. «Я не мог в это поверить», — признается он.

Часть денежного приза победитель решил отдать на благотворительность, а остальную сумму отложить на оплату колледжа внуков.

Ранее в феврале сообщалось, что житель Ньюберри на протяжении 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и сорвал куш. Лотерейный билет с его любимыми номерами принес ему выигрыш в сто тысяч долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!