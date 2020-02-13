Преступность в Подмосковье снизилась на 30 процентов за последние семь лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в четверг, 13 февраля.

«По динамике снижения преступности мы входим в десять лучших регионов страны», — сказал Воробьев на заседании прокуратуры.

Губернатор поблагодарил весь правоохранительный блок за взаимодействие и успешную работу в каждом городском округе.

По его словам, внедрение различных технических средств в местах массового скопления позволяет повышать уровень безопасности граждан. На эти цели из областной казны выделяются «заметные ресурсы», уточнил он.

«Мы совместно со всем правоохранительным блоком часто и подробно обсуждаем тему развития системы безопасного региона» , — заключил глава региона.

Воробьев неоднократно заявлял, что в Подмосковье должно быть комфортно жить и работать, люди должны чувствовать себя защищенными.