Бастрыкин вернул обозвавшей следователя «гнидой» пенсионерке тысячу рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял томскую пенсионерку Римму Круць, которую в 2018 году оштрафовали за то, что она обозвала следователя «гнидой и козлом», и лично вернул ей тысячу рублей штрафа. Об этом сообщает ТВ2.

По словам Круць, 12 февраля на приеме Бастрыкин также извинился перед ней за томского следователя Романа Айрапетова. В свою очередь, Айрапетов отказался извиняться перед пенсионеркой. Как отметила женщина, Бастрыкин также поручил разобраться, на каком основании ее забрали в психиатрическую больницу.

3 февраля Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске и решила поджечь плакат, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на одежду. Женщина заверила, что не собиралась устраивать самоподжог, но намерена и дальше бороться с «произволом в правоохранительных органах». 5 февраля пенсионерку забрали в психиатрическую больницу, однако отпустили через два дня.

Круць и ее муж несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Для покупки трактора они взяли кредит на 1,3 миллиона рублей под 29 процентов годовых. Женщина пытается наказать компанию бывшего депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала технику.

Следователь Айрапетов вызвал пенсионерку и попросил ее подписать бумагу о возбуждении уголовного дела против инспектора Гостехнадзора. Женщина сделала это, а потом оказалось, что по документам она якобы ознакомилась с 11 томами уголовного дела. «Я даже не думала, что следователь может обмануть. А он меня ввел в заблуждение», — объяснила пенсионерка.

Сначала правоохранительные органы не могли найти состав преступления в продаже трактора по фальшивым документам, а после возбуждения дела оформлявшего документы инспектора признали невиновным за давностью лет. Также выяснилось, что привлекли к ответственности не того инспектора, который незаконно зарегистрировал трактор в 2014 году. После суда Круць позвонила следователю и пристыдила его, а также обозвала. Следователь записал телефонный разговор на диктофон и обвинил Круць в оскорблении.

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