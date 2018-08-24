Россиянин назвал депутата «гондоном» в сети и поплатился

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга ведет административное расследование по делу о публичном оскорблении местного депутата Евгения Боровика. Сообщается, что бизнесмен Платон Маматов назвал его в комментарии в Facebook «скучным и предсказуемым гондоном».

Фотографию документа, подтверждающего ведущееся расследование, опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Илья Шепелин. Снимок сотрудник СМИ сопроводил предысторией произошедшего.

Словесная перепалка между пользователями произошла несколько недель назад в комментариях к посту в Facebook, посвященном проблеме ВИЧ-диссидентства. Тогда Боровик предложил посмотреть, как в сентябре Маматов будет в очередной раз «по полициям и прокуратурам бегать». Тот возразил, что не помнит таких случаев.

Боровик заявил, что после последнего поста Маматова у него появился повод побить его и подать на него в суд за клевету. В ответ собеседник назвал депутата «скучным и предсказуемым гондоном».

Судя по опубликованному документу, местная прокуратура продлила экспертизу по этому делу до 2 сентября 2018 года. Дело квалифицируется как оскорбление в публичном выступлении или с привлечением площадки СМИ.

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