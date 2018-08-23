Россиянку осудили за комментарии во «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге суд приговорил женщину к условному сроку за размещение в социальной сети «ВКонтакте» комментариев экстремистского содержания. Об этом в четверг, 23 августа, сообщается сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Как установил суд, в декабре 2016 года Ольга Черничкина зашла в социальную сеть и разместила комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы и национальности в одну из петербургских групп.

Высказывания женщины содержали «побуждение к использованию враждебных насильственных действий — убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии, а также применять иные насильственные действия, свидетельствующие о выражении враждебного отношения к указанным лицам».

Суд назначил Черничкиной наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

22 августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте предложил внести изменения в антиэкстремистское законодательство, в том числе убрать из Уголовного кодекса часть 1 статьи 282 УК и переквалифицировать высказывания, возбуждающие ненависть или насилие, в разряд административных нарушений. Правозащитники отметили, что в прошлом году всего один человек был осужден за экстремистские действия, и 460 — за слова.

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