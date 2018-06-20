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Остроумные комментарии футбольного матча сделали девушку звездой соцсетей

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Британка стала звездой соцсетей благодаря остроумному комментированию матча между Англией и Тунисом. Свой пересказ происходящего с замечаниями о внешности футболистов она опубликовала в Twitter.

Девушка под ником lightneningstar поделилась с подписчиками личной перепиской со своим молодым человеком в WhatsApp. В ней она сообщала о происходящем на поле в Волгограде. «Английский игрок получил желтую карточку. Игрок с желтой карточкой выглядит как овца. 34-я минута матча, и волосы у всех лежат хорошо», — писала она ему.

После нескольких ремарок о ходе игры девушка продолжила: «Тунисец лежит. Похоже, что его ударили по прическе. Судье все равно. Мужчина с поврежденными волосами недоволен».

В подписи к скриншоту она объяснила: «Мой бойфренд попросил меня присылать ему новости об игре Англии с Тунисом, пока он едет домой. Можете, конечно, сказать, что это не очень достоверно...»

Публикация стала вирусной и получила более 10 тысяч лайков. В комментариях многие девушки поддерживали автора и рассказывали о том, что смотрели матч с идентичными мыслями. «Смешно! Я думала: "Ооооо, Гарри Кейн выглядит модно с его маленькой причесочкой в комбинации с бородой" и "Мне нравятся их наряды, типа олдскул"», — сообщила одна из них. «К счастью, его волосы пережили матч», — поддержала ее автор.

Некоторые подписчики выразили уверенность, что девушка комментирует лучше, чем профессионалы, работающие на телеканале «Би-би-си». Комментаторы-мужчины рекомендовали ее молодому человеку срочно жениться на такой остроумной женщине.

Матч между командами Англии и Туниса в рамках мундиаля состоялся 18 июня в Волгограде и завершился победой британцев.

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