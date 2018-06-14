Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит

Студент из России по имени Максим опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фальшивых фотографий с моделью и актрисой Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski). На снимки звезды, куда парень «приклеил» себя, обратил внимание таблоид LADBible.

Судя по подписям к «совместным» фотографиям с Ратаковски, парень намеренно создает впечатление близких отношений со звездой. «Сама все знаешь», «Она меня достала», «Я держу ее за волосы, а вас — за лохов», — пишет он.

Она меня достала Фото опубликовано @maxgluxix454

Я держу её за волосы, а вас за лохов Фото опубликовано @maxgluxix454

Встретил роднулю ♥️ Фото опубликовано @maxgluxix454

Подписчики с восторгом приняли творчество Максима. «Лучшая пара», — комментируют они снимки. «Она на своих фотографиях будто специально уже место для тебя оставляет», — замечают некоторые.

Некоторые преданные поклонники даже переживают за взаимоотношения российского студента и звезды. «Я все Эмили расскажу, кобелина», — прокомментировал один из подписчиков фотографию Максима с неизвестной девушкой. Молодой человек поспешил оправдаться.

Свое творчество молодой человек также дублирует в Twitter-аккаунте. Там порой его снимки набирают до нескольких тысяч лайков. «Это ей подарок на сегодняшний день рождения, пусть не благодарит», — комментируют поклонники его творчества.

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