В Госдуме оценили идею запретить россиянам шуметь днем

Идея запрета на шум в дневные часы сформирована на основании обращений граждан, которым шумные соседи не позволяют отдыхать, заявил зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, оценивая инициативу Совета Федерации. Его цитирует RT.

«Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей», — сказал Терентьев.

По мнению депутата, временной период ограничения с 19:00 до 09:00 является «инновационным предложением».

Ранее газета «Известия» сообщила, что верхняя палата парламента подготовила поправки в проект КоАП о запрете шуметь в жилых домах с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тысяч рублей.

Сенатор Елена Афанасьева отметила, что громкие звуки опасны для психики детей. Она также посетовала, что не все люди уважительно относятся к окружающим.

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