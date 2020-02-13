Шумных россиян захотели штрафовать. Соответствующую поправку внесли в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия».

Согласно поправке, жителям домов хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 часов, а также с 19:00 до 9:00. В воскресенье, нерабочие и праздничные дни также нельзя будет нарушать покой соседей. Штрафные санкции будут распространяться только на помещения, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

Шумящим в указанное время физлицам будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до трех тысяч рублей. Должностные лица заплатят от десяти до 20 тысяч, а индивидуальным предпринимателям придется отдать от 10 до 25 тысяч рублей. Самый большой штраф, 20 — 40 тысяч рублей, придется оплатить юридическим лицам.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева заявила, что внесение поправки поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время. Она добавила, что резкие звуки опасны для психики детей. «Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться», — отметила Афанасьева. В этом случае придется использовать механизмы административного кодекса, добавила сенатор.

Ранее в феврале депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум ночью в жилых домах. Документ собираются принять на федеральном уровне. Согласно нему, шуметь будет запрещено с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для физических лиц составит от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей. При этом звуки «обычной жизнедеятельности человека» (шум шагов, воды, крик ребенка) не являются правонарушением.

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