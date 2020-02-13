Российский тренер надругался над семилетней школьницей

В Уфе тренер по восточным единоборствам обвинен в надругательстве над семилетней школьницей. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает газета «Комсомольская правда».

По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале. Однако заявление от матери поступило только 10 февраля.

Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Было возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет.

В июне 2019 года сообщалось , что в Подмосковье тренера по легкой атлетике из школы олимпийского резерва задержали по подозрению в педофилии. О произошедшем стало известно благодаря восьмилетней потерпевшей. Девочка стала регулярно задерживаться на тренировках. В ответ на вопросы матери она рассказала будто тренер часто требовал от нее оставаться в кабинете или зале, где совершал с ней развратные действия.

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