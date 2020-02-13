Перемирие в торговой войне оказалось под угрозой из-за смертельного вируса

Окончательное перемирие в торговой войне между США и Китаем оказалось под угрозой из-за эпидемии смертельного китайского коронавируса Covid-2019. Об этом заявил министр финансов США Стив Мнучин, которого цитирует ТАСС.

«Разумеется, наше основное внимание приковано к имплементации первой фазы. Как и ожидалось, это в определенной степени замедлилось из-за вируса», — отметил Мнучин.

Материалы по теме Корону долой Как надежно защитить свой дом от коронавируса

Речь идет о первой фазе сделки между Пекином и Вашингтоном, заключенной в середине января и предполагающей наращивание Китаем импорта американских товаров — на 76,7 миллиарда долларов в первый год действия соглашения и на 123,3 миллиарда во второй. За первой фазой должна была последовать вторая, однако ее сроки пока не установлены.

Распространение вируса замедлило китайскую и мировую экономику. По некоторым оценкам, глобальный ущерб от него может составлять 26 миллиардов долларов. Потребности в товарах и услугах падают по мере снижения экономической активности.

По состоянию на утро 13 февраля число зараженных вирусом Covid-2019 превысило 48,2 тысячи человек. За последние сутки было выявлено более 14 тысяч новых случаев заболевания. Власти провинции Хубэй объяснили резкий рост числа заболевших внедрением нового метода диагностики. От заболевания умерли 1310 человек, выздоровел 3441 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!