Китайский вирус обрушил алмазный рынок

Спрос на алмазном рынке резко замедлился. Поводом для обрушения стала остановка продаж в Китае, где произошла эпидемия неизвестного ранее коронавируса. Как сообщает Diamonds.net, участники рынка начали пересматривать стратегии на азиатских рынках. Около 35-40 процентов экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии приходится на материковый Китай и Гонконг.

Глава АЛРОСА Сергей Иванов указал, что воздействие вируса уже ощущается довольно сильно. «Мы понимаем, что наши клиенты очень осторожны в отношении происходящего, и они оценивают свои стратегии на азиатском рынке во втором квартале», — прокомментировал он.

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В конце 2019-го на алмазном рынке произошел так называемый идеальный шторм. Замедление продаж тогда связывали с уменьшением спроса в США и Китае — крупнейших рынках, а также с тем, что у ретейлеров накопился избыток ювелирных украшений.

По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 1,1 тысячи человек. В Китае заражены более 43 тысяч жителей. В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента — граждане Китая. Их уже выписали из больниц, ни у кого, кто с ними контактировал, вирус не обнаружен.

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