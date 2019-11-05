Цены на алмазы рухнули

Крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers впервые за многие годы снизил цены на драгоценные камни всех категорий в качестве реакции на растущий отраслевой кризис, пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, снижение в рамках ноябрьского цикла продаж составило около пяти процентов. Цены на алмазы более дешевого качества в условиях затоваренного рынка снизились в двузначном выражении.

Отмечается, что данная информация является непубличной. До сих пор De Beers не снижала цены, несмотря на то, что стоимость необработанных алмазов на открытом рынке упала примерно на девять процентов с начала года.

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Этот шаг направлен на то, чтобы помочь посредникам в алмазной отрасли, которые покупают сырье у De Beers. Многие из этих клиентов, в том числе семейные трейдеры в Бельгии, Израиле и Индии, а также дочерние компании Tiffany&Co. и Graff Diamonds, работают с минимальной рентабельностью из-за снижения цен и избыточного предложения на рынке бриллиантов.

По данным экспертов, снижение цен на алмазы вряд ли повлияет на розничный рынок, поэтому потребителям не стоит ожидать падения стоимости бриллиантов.

На прошлой неделе De Beers опубликовала отчет, согласно которому спрос на ювелирные изделия с бриллиантами вырос на 2,4 процента в 2018 году. На рынке США, где продается почти половина всех алмазов, рост составил 4,5 процента.

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