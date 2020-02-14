В рамках гастролей Санкт-Петербургского Государственного Академического театра имени Ленсовета на сцене МХАТ имени Горького в Москве покажут спектакль «Мертвые души». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Постановки запланированы 4 и 5 марта. Приобрести билеты можно на сайте.

Актер Театра имени Ленсовета Роман Кочержевский выпустил свою первую самостоятельную постановку — сочинение по мотивам поэмы «Мертвые души» и другим произведениям Николая Васильевича Гоголя. Режиссерские мастер-классы он проходил, ассистируя Юрию Бутусову во время работы над спектаклями «Все мы прекрасные люди», «Город. Женитьба. Гоголь», а спектакль «Комната Шекспира» по пьесе «Сон в летнюю ночь» они уже выпускали совместно.

«В "Мертвых душах" есть загадка. Мне захотелось попробовать передать ее в спектакле, сохранить интригу на протяжении действия. Если постепенно разбираться, кто такой Чичиков, что ему было нужно, тогда становится очень интересно. Люди ведь все время пытались узнать у Чичикова, кто он, герои хотят выяснить, что с ними со всеми произошло, что было на самом деле. Почему-то всегда история Чичикова скатывалась в историю жулика, облапошившего помещиков», — поделился Кочержевский. Отмечается, что за свой режиссерский дебют он стал лауреатом Специального приза экспертного совета высшей петербургской театральной премии «Золотой софит».

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