В московском аэропорту поймали женщину с полной сумкой боеприпасов

Россиянка попыталась пронести на территорию московского аэропорта Шереметьево сумку, в которой находилось полсотни патронов. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил источник в авиагавани, сообщает Telegram-канал LShot.

По его информации, с полной сумкой боеприпасов была поймана сотрудница Федерального Института промышленной собственности Елена Атрошенко. В полиции она заявила, что прибыла в аэропорт, чтобы проводить родственников. «При этом, правда, видела она их в первый раз в жизни. И куда те направляются, тоже не знает», — указано в сообщении.

Кроме того, Атрошенко предположила, что боеприпасы могли принадлежать ее отцу, который умер почти 20 лет назад. При этом россиянка не уточнила, как именно патроны могли оказаться в ее сумке.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Задержанная в настоящее время находится в отделении полиции в Шереметьево.

11 ноября прошлого года сообщалось, что российская туристка из Хабаровского края попыталась вывезти в Китай один килограмм ртути. Женщина спрятала контрабандное вещество, расфасованное по 17 маленьким пузырькам, под корсетом, однако ее остановили сотрудники регионального управления Федеральной таможенной службы.

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