Россиянин заморозил себя и отправил жене «валентинку»

Житель Калининграда, экстремал Олег Резанов заморозил себя, засыпав снегом и залив водой. Об этом сообщило издание «Клопс».

Для проведения эксперимента Резанов провел без воздуха 12 минут 52 секунды. Таким образом мужчина поздравил жену Ирину с Днем Святого Валентина — снег вокруг мужчины был выложен в форме сердца, на котором было написано имя супруги.

По словам экстремала, все прошло, как планировалось. Он сказал, что помнит первую минуту, и больше ничего, но «быстро оклемался».

В апреле 2019 года сообщалось, что норвежский спортсмен Эспен Хатлеског прошел по канату, подвешенному на высоте одного километра от земли. Хатлеског прошел между утесами норвежской горы Кьераг. На видео спортсмен ходит по канату, сидит, лежит на нем, спрыгивает и повисает на руках. Видео снимали при помощи дрона-беспилотника.

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