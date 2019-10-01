Экстремал позволил огромной змее укусить себя и закричал от боли

dailymail.co.uk

Австралийский ученый Адам Торн (Adam Thorn) позволил питону укусить себя за руку в ходе эксперимента. Соответствующее видео опубликовал таблоид Daily Mail.

На видео Торн с защитной маской на лице подходит к рептилии и подставляет ей оголенную левую руку. Питон 1,8 метра в длину впивается клыками в его кожу, оставляя глубокие кровавые раны. Австралиец искривляет лицо и кричит от острой боли. На последних секундах ролика дрессировщик животных Роб Аллева (Rob Alleva) оттаскивает змею в сторону.

Эксперимент проводился для передачи «Короли боли» (Kings of Pain). Аллева и Торн путешествуют по миру и намеренно подвергают себя нападениям опасных зверей и насекомых. Смельчаки разработали 30-бальную шкалу для оценки интенсивности и длительности боли.

Таким образом экстремалы показывают зрителям, каких животных следует остерегаться. Ранее мужчины снимали выпуск с шершнем, Нильским вараном, гигантской сколопендрой, крылаткой и пираньей.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Как правило, эти рептилии питаются млекопитающими, птицами и крупными ящерицами, заглатывая добычу целиком. Могут обходиться без пищи до 1,5 лет. Питоны опасны для человека.

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