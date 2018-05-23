Мужчина принял на себя укус смертельно опасной змеи и спас внучку

Австралиец позволил одной из самых ядовитых змей в мире укусить себя, чтобы спасти внучку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Житель города Бандаберг, штат Квинсленд, Крис Харрисон (Chris Harrison) заметил сетчатую коричневую змею, когда был во дворе с внучкой. Его жена успела взять девочку на руки, а он встал между ней и пресмыкающимся. «Я больше нее и могу вынести боль, а она нет», — пояснил мужчина.
Змея ужалила Харрисона в ногу. По его словам, он почувствовал острую боль. После этого мужчина вернулся в дом и стал ждать скорую помощь. Прибывшие парамедики сделали ему инъекцию морфия и доставили в больницу.
Харрисон утверждает, что это уже второй змеиный укус за несколько месяцев. В ноябре 2017 года его укусила змея, которую он встретил на том же месте. «В третий раз удача может меня подвести, поэтому больше никакой работы во дворе», — говорит он.
По токсичности яда сетчатая коричневая змея занимает второе место среди всех сухопутных змей. Укус вызывает у жертвы головокружение и диарею, упадок сил или конвульсии, затем могут последовать отказ почек, паралич и остановка сердца. При отсутствии медицинской помощи гибнут от 10 до 20 процентов пострадавших.
В 2017 году сообщалось, что американец позволил гремучей змее укусить себя, чтобы спасти свою собаку. Пса заинтересовал характерный шум, издаваемый пресмыкающимся. Когда змея попыталась его ужалить, мужчина успел закрыть питомца рукой.