Иностранец сбросил россиянку в Фонтанку, полез ее спасать и умер

@Lshot / Telegram

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга уроженец Узбекистана сбросил местную жительницу с набережной реки Фонтанки в воду и полез ее спасать. Женщина попала в больницу с переохлаждением, тело столкнувшего ее в реку иностранца нашли водолазы. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Видео с камер наблюдения публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

ЧП произошло в ночь на 16 февраля. На опубликованных кадрах видно, как мужчина и женщина стоят на набережной и смотрят на воду, слегка перекинувшись через ограждение. Затем 63-летний иностранец, который, по словам очевидцев, работал в Петербурге дворником, сначала рукой подталкивает женщину к воде, а затем берет ее за ноги и скидывает вниз. 48-летняя местная жительница не сопротивляется. После того как она упала, дворник какое-то время смотрит вниз, а затем начинает пытаться помочь утопающей.

По информации «Фонтанки», уроженец Узбекистана был пьян. В местном управлении МЧС изданию уточнили, что его нашли мертвым спустя час поисков. Женщину увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением.

9 ноября 2019 года из реки Мойки спасли доцента СПбГУ Олега Соколова. Оказалось, что он пытался утопить отрезанные женские руки. Его госпитализировали в неадекватном состоянии и с переохлаждением. Позже он раскаялся и признался, что застрелил свою студентку Анастасию Ещенко, с которой жил в одной квартире. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru