На Бетельгейзе зафиксировали небывалые изменения

Астрономы обнаружили, что звезда Бетельгейзе, которая неожиданно потускнела в 2019 году, продолжает уменьшать свою яркость. Ученые называют изменения небывалыми за все годы наблюдения за звездой, сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели наблюдения за звездой с помощью инструмента SPHERE, установленного на телескопе VLT (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории в Чили. SPHERE — это спектрополярометрический высококонтрастный инструмент для исследования экзопланет (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument). Он позволяет фиксировать поляризованный инфракрасный свет, исходящий от формирующихся планет, вращающихся вокруг молодых звезд.

Бетельгейзе уменьшила свой блеск до 38 процентов своей обычной яркости. Подобные колебания обычны для звезды, которая расширяется и сжимается из-за изменения внутренней температуры. На поверхности находятся огромные конвективные ячейки, в размере достигающие 60 процентов диаметра самой звезды и создающие яркие и тусклые области. Возникновение такой ячейки объясняет, почему отдельные области на поверхности звезды яркие, а большая часть поверхности — тусклая.

Кроме того, звездный ветер выдувает большие количества пыли, которые заслоняют свет. С помощью инструмента VISIR (Imager and Spectrometer for mid-Infrared), также установленного на VLT, астрономам удалось обнаружить огромное облако вещества, испущенного Бетельгейзе. Этот инструмент позволяет блокировать яркий свет от звезды, имитируя солнечное затмение, что позволяет разглядеть гигантский ореол пыли вокруг Бетельгейзе.

По словам специалистов, точное время взрыва Бетельгейзе неизвестно, однако она превратится в сверхновую в ближайшие сто тысяч лет, и маловероятно, что это произойдет в наши дни.

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