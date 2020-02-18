Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР

На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Когда председатель парламента говорил о «российской оккупации», член партии «Европейская Грузия» Элена Хоштария появилась в сессионном зале с рупорами в руках и включила гимн Советского Союза.

Талаквадзе отреагировал на акцию улыбкой, призвав депутатов от «Грузинской мечты» встретить гимн аплодисментами. «Смотрите, чтобы они не занесли с собой яд, эти скунсы», — заявил вице-спикер парламента Гия Вольски.

Заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста, которую члены оппозиционных партий и гражданские активисты устроили из-за назначения Ираклия Шотадзе генеральным прокурором страны, сообщает телеканал «Рустави-2». Демонстранты стоят с плакатами и выкрикивают лозунги, не блокируя проход в здание парламента.

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